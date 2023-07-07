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İnstagram'da Threads ne demek? İnstagram'da Threads ne anlama geliyor? İnstagram'da Threads yazısı ne anlama geliyor?

İnstagram'da Threads ne demek? İnstagram'da Threads ne anlama geliyor? İnstagram'da Threads yazısı ne anlama geliyor?

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İnstagram'da Threads ne anlama geliyor? İnstagram'da son zamanlarda oldukça sık duyulmakta olan Threads hakkındaki detaylar merak konusu oluyor. Peki, İnstagram'da Threads ne demek? İnstagram'da Threads ne anlama geliyor? İnstagram'da Threads yazısı ne anlama geliyor?

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Meta tarafından kullanıma sunulan İnstagram'da Threads ne demek? Merak ediliyor bu sebeple İnstagram kullanıcıları tarafından İnstagram'da Threads ne anlama geliyor? Sorgusu yapılıyor. Peki, İnstagram'da Threads ne demek? İnstagram'da Threads ne anlama geliyor? İnstagram'da Threads yazısı ne anlama geliyor? İşte İnstagram'da Threads hakkında merak edilen detaylar!

İNSTAGRAM'DA THREADS NE DEMEK?

İnstagram'da birçok farklı alanda bahsedilmekte olan Threads, İnstagram ile aynı çatı altında olan bir başka sosyal medya uygulamasını temsil etmektedir. Meta şirketi iki farklı sosyal medya uygulamasını birbirini entegre etmek amacıyla İnstagram ve Threads uygulaması üzerinde bazı özellikleri kullanıcıların kullanımına sundu. Böylece Threads ile İnstagram birbirisi ile entegre bir şekilde çalışabiliyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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