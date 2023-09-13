Instagram kullanıcıları, uygulamada karşılaştıkları bir sorunu dile getiriyorlar. Instagram'da videoların sesini oynatamama sorunu yaşayan kullanıcılar, durumun nedenini merak ediyor. Peki, İnstagram'da sorun mu var? İnstagram ses neden oynatılmıyor? İşte detaylar...

En çok tercih edilen platformlar arasında yer alan İnstagram'a girişte sorunlar yaşandığı bildirilmektedir. İnstagram'da meydana gelen sorunun kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram ses neden oynatılmıyor merak konusu oldu. Peki, İnstagram'da sorun mu var? İnstagram ses neden oynatılmıyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM SES NEDEN OYNATILMIYOR?



Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

İNSTAGRAM'DA SORUN MU VAR?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: