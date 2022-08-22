İnstagram'da sorunla karşılaşan birçok kişinin aklına gelen ilk soru İnstagram çöktü mü? Sorusu oluyor. 22 Ağustos tarihinde en çok merak edilen konulardan bir tanesi de İnstagram çöktü mü? Oldu. Peki İnstagram'da sorun mu var? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden çalışmıyor?

İnstagram'da kullanıcıların yaşadıkları sorunlar karşısında hemen hemen herkesin aklına İnstagram çöktü mü? Sorusu gelmektedir. İnstagram üzerinde yaşanan açılmama, kendiliğinden çökme, giriş yapamama, çıkış yapma gibi sorunlarla karşılaşıldığında en çok aratılan konulardan bir tanesidir. Peki İnstagram'da sorun mu var? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden çalışmıyor?

İNSTAGRAM'DA SORUN MU VAR?

İnstagram'da sorun olduğunu yetkililer tarafından açıklama yapılmadığı sürece kesin olarak anlamak pek mümkün değildir fakat bunun için kullanabileceğimiz birçok araç bulunmakta. İnstagram üzerinde sorun yaşayan kullanıcıların hata raporu gönderen bir araç üzerinde yer alan grafikleri inceleyerek, son 24 saatte İnstagram uygulaması üzerinde yaşanan problemleri anlamak mümkün.

Grafikleri incelediğimiz zaman, yapılan raporlamalarda anormal bir durum söz konusudur. Normalde olması gereken sayıların üstünde bir rakam olduğu için bu durum İnstagram'da olağanüstü bir hal olduğu anlamını taşımaktadır.

INSTAGRAM MESAJLARI NASIL GÖRÜRÜM?

Direkt mesajları Android ve iPhone için Instagram uygulamasından veya Android için Instagram Lite uygulamasından görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Birisinin gönderdiği direkt mesajı görmek için:

Akışınızın sağ üst köşesindeki veya simgesine dokunun.

Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.