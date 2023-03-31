İnstagram son zamanların en popüler sosyal medya aracı. İnstagram kullanıcıları ise gününün çoğunu İnstagram'da geçiriyor bu nedenle uygulamaya giremediklerinde akıllarına ilk gelen şey İnstagram'da sorun mu var? 31 Mart İnstagram neden açılmıyor? İnstagram çöktü mü? oluyor. İnstagram'a giriş yapamayan kullanıcılar arama motorlarında instagram çöktü mü? Sorusunu aratıyor. Peki, İnstagram'da sorun mu var? 31 Mart İnstagram neden açılmıyor? İnstagram çöktü mü?

İnstagram'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak İnstagram'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. İnstagram uygulamasına giriş yapamamanız için birden fazla sebep olabilir. Bunun için sorunları gidermek için adım adım kontroller yapmanız gerekiyor. Eğer internet bağlantınızdan ve hesap bilgileri, hesap durumu ve diğer faktörleri kontrol edip emin olduktan sonra sıra İnstagram uygulamasını kontrol etmeye geliyor. Peki İnstagram'da sorun mu var? 31 Mart İnstagram neden açılmıyor? İnstagram çöktü mü?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasında 31 Mart günü bazı teknik problemler meydana geldi. Ekipten henüz resmi bir açıklama gelmedi.