Gündelik hayatta hepimizim kullandığı sosyal medya platformları arasından İnstagram'da sorun mu var? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki İnstagram'da sorun mu var? 19 Ağustos İnstagram çöktü mü?

Günlerdir insanlarım merak ettiği sorulardan birisi olan "İnstagram'da sorun mu var?" sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Birçok kişi günlerdir İnstagram'da karşılaştığı sorunlara karşı diğer sosyal medya platformlarında tepki göstermektedir. Bu gibi durumlarda ilk akla gelen şey İnstagram çöktü mü? Sorusu oluyor. Peki İnstagram'da sorun mu var? 19 Ağustos İnstagram çöktü mü? Sorularını sizler için yanıtladık işte detaylar.

İNSTAGRAM'DA SORUN MU VAR?

Günlerdir devam eden İnstagram'da ki aksaklıklar ne yazık ki hala devam etmekte. Birçok İnstagram kullanıcısı bu durumdan rahatsız olmuş ve farklı şekillerde dile getirmiş durumdadır. Farklı kaynaklardan sağlanan verilere göre yapılan raporlamalar aşağıdaki gibidir. İnstagram üzerinde yapılan son 24 saatteki raporlar yer almaktadır.

Buna göre kullanıcılar yaptığı raporlamaları ele alırsak, İnstagram için normal raporlama sayısından biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Buda demek oluyor ki birçok kullanıcı İnstagram platformu üzerinde sorun yaşamaktadır. Son günlerde yaşanan bu problemler ne yazık ki hala çözülemedi.

INSTAGRAM MESAJ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

Instagram Direct, bir veya birden fazla kişiye mesaj göndermenize olanak tanır. Bu mesajlar; metin ve çekebileceğiniz veya kütüphanenizden yükleyebileceğiniz fotoğraf ya da videoları içerebilir. Instagram Direct'te şunları da mesaj olarak gönderebilirsiniz: