Instagram, kullanıcıların deneyimlerini daha fazla kontrol etmelerine yardımcı olmak amacıyla "Sakin Mod" adında yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik, telefonunuzun "Rahatsız Etme" moduna benzer bir işlev sunarak Instagram'ı sessize almanıza imkan tanır. Peki, Instagram'da 'Sakin Mod' nedir, nasıl kullanılır, nasıl kapatılır? Instagram sakin mod mesaj gider mi? İşte detaylar…

Instagram'da 'Sakin Mod' nedir, nasıl kullanılır, nasıl kapatılır? Instagram sakin mod mesaj gider mi?

Sosyal medya platformunu sessiz hale getirerek daha sakin ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi yaşayabilirsiniz. Sakin Mod özelliği aktif olduğunda, Instagram uygulamasından gelen bildirimleri engeller, böylece rahatsızlık yaşamadan platformu kullanabilirsiniz. Peki, Instagram'da 'Sakin Mod' nedir, nasıl kullanılır, nasıl kapatılır? Instagram sakin mod mesaj gider mi? İşte detaylar…

INSTAGRAM'DA 'SAKİN MOD' NEDİR, NASIL KULLANILIR, NASIL KAPATILIR?

Instagram uygulamasını açtığınızda, profil simgesine tıklayın. Ardından, üst köşede bulunan üç çizgili simgeye dokunun ve açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine tıklayın. Ayarlar menüsünde, "Hesap" bölümüne gidin ve "Bildirimler" seçeneğini bulun. Burada "Sakin Mod" seçeneğini bulabilirsiniz.

INSTAGRAM SAKİN MOD MESAJ GİDER Mİ?

Sakin Modu etkinleştirmek için ilgili seçeneğe dokunun ve belirli bir süre boyunca bildirimlerin sessiz olmasını sağlayın. Ayrıca, bu menüden bildirimleri almak istediğiniz saat aralığını da özelleştirebilirsiniz. Bu sayede Instagram bildirimlerinizi daha iyi kontrol edebilirsiniz.