Instagram, kullanıcılarına yeni bir özellik getirdi. Instagram DM kutusuna gelen not özelliği nasıl kullanılır ve nedir merak ediliyor. Instagram'da durum güncellemesi nasıl yapıldığı araştırılıyor. Peki, Instagram'da notlar özelliği nedir, nasıl kullanılır? Instagram'da durum güncellemesi nasıl yapılır?

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INSTAGRAM'DA NOTLAR ÖZELLİĞİ NEDİR?

Notlar özelliğini kullanmak için Instagram uygulamasını güncellemeniz gerekiyor. Ardından, akıllı telefonda güncelleme yaptıktan sonra uygulamayı açın. 'Notunuz' seçeneğini bulmak için DM bölümünü kontrol edin. Seçeneğe dokunun ve 'Aklınızdan geçenleri paylaşın…' Yakın arkadaşlarınızı veya geri takip ettiğiniz kişileri seçerek notlarınızı paylaşabilirsiniz. Notlarınızı göndermek için 'paylaş'a dokunun. Bu yeni özellikte notlarınızı sadece arkadaşlarınız görebilir.

INSTAGRAM'DA NOTLAR ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Instagram DM kutusuna giriş yapan kullanıcılar, yeni bir özellikle karşılaştı. Notlar olarak isimlendirilen bu bölümde kullanıcılar, mesajlara notlar bırakabiliyor. Bu yeni özellik, bırakılan notlar takipçileriniz tarafından görülebiliyor. Instagram'ın yeni özelliği, akıllara ilk olarak MSN'de paylaşılan durumları veya WhatsApp profillerine eklenen "Hakkında" yazılarını getiriyor. Bununla birlikte, Instagram'ın not özelliği, yazılan mesajın 24 saat içinde kaybolması nedeniyle biraz daha farklı çalışıyor.

Instagram'a eklenecek notlar 60 karakteri geçemiyor. Aynı zamanda yeni bir not yazıldığında, önceki not otomatik olarak siliniyor. Bu yeni özellik, Instagram'ın Android ve iOS uygulamalarında görülen notlar özelliği, henüz sınırlı sayıdaki kullanıcıların erişimine açık.