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Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 14 Ağustos Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var?

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Instagram kullanıcıları, 14 Ağustos'ta akış yenileme sorunu yaşadı. Kullanıcılar, 'Instagram çöktü mü?' ve 'Instagram'da ne sorun var?' sorularını sormaya başladı. Instagram, 'üzgünüz bir sorun oluştu, lütfen tekrar dene' hatası verdi. Peki, Instagram çöktü mü, sorun nedir?

Instagram çöktü mü ve 14 Ağustos Instagram'da ne sorun var merak ediliyor. Instagram üzgünüz bir sorun oluştu. lütfen tekrar dene hatası veriyor. Bugün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenileme sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Instagram çöktü mü? Instagram sorun mu var? Instagram akış yenilenmiyor! Instagram'da sorun mu var? Instagram'a ne oldu? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bu grafik, günün saatine göre tipik rapor hacmine nazaran son 24 saat içinde gönderilen sorun raporlarının bir görünümünü gösterir. Bazı sorunların gün boyunca bildirilmesi yaygındır.

INSTAGRAM MESAJ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

Instagram Direct, bir veya birden fazla kişiye mesaj göndermenize olanak tanır. Bu mesajlar; metin ve çekebileceğiniz veya kütüphanenizden yükleyebileceğiniz fotoğraf ya da videoları içerebilir. Instagram Direct'te şunları da mesaj olarak gönderebilirsiniz:

  • Akışta gördüğünüz gönderiler
  • Kaybolan fotoğraf ve videolar
  • Instagram profilleri
  • Instagram Direct ile gönderdiğiniz mesajları görmek için
  • Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun.
  • Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.

Akışta yer alan ve Instagram Direct kullanılarak gönderilen bir gönderi, bu gönderiyi zaten görebilen kişiler tarafından görülebilecektir. Örneğin, gizli bir hesabın gönderisini mesaj olarak gönderirseniz gönderiyi yalnızca hesabı takip eden kişiler görebilecektir.

Instagram Direct ile gönderilen fotoğraflar ve videolar, Instagram aracılığıyla Facebook veya Twitter gibi diğer internet sitelerinde paylaşılamaz ve konu etiketi ve konum sayfalarında görünmez.

Instagram Direct ile aldığınız mesajları nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.

Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 14 Ağustos Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var?

INSTAGRAM MESAJLARI NASIL GÖRÜRÜM?

Direkt mesajları Android ve iPhone için Instagram uygulamasından veya Android için Instagram Lite uygulamasından görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Birisinin gönderdiği direkt mesajı görmek için:

Akışınızın sağ üst köşesindeki veya simgesine dokunun.

Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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