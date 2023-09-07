Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'da yaşanan sorun araştırılmaktadır. İnstagram çöktü mü merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü, sorun ne? 7 Eylül İnstagram neden açılmıyor? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılmaktadır. En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da yaşanan sorun araştırılmaktadır. Peki, İnstagram çöktü mü, sorun ne? 7 Eylül İnstagram neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

İNSTAGRAM SORUN NE?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: