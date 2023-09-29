29 Eylül tarihinde Instagram'da yaşanan erişim sorunları kullanıcıları endişelendirdi. Instagram'ın çöktüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, İnstagram çöktü mü, sorun ne? 29 Eylül İnstagram neden açılmıyor? İnstagram problem ne? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü, sorun ne? 29 Eylül İnstagram neden açılmıyor? İnstagram problem ne?

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'da sorunlar yaşandığı görüldü. Kullanıcılar, Instagram'ın neden açılmadığını ve yaşanan problemin ne olduğunu merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü, sorun ne? 29 Eylül İnstagram neden açılmıyor? İnstagram problem ne? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Instagram'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Instagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre herhangi bir problem gözükmüyor.