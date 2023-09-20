Sosyal medya devi Instagram, dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar platforma giriş yapmakta zorluk çekiyor. Peki, İnstagram çöktü mü, sorun ne? 20 Eylül İnstagram neden açılmıyor? İnstagram sayfa neden yenilenmiyor? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntılar yaşanmakta. İnstagram sayfa neden yenilenmiyor merak konusu oldu. Kullanıcılar, Instagram'ın çöktüğünü düşünerek durumu merak etmeye başladılar. Peki, İnstagram çöktü mü, sorun ne? 20 Eylül İnstagram neden açılmıyor? İnstagram sayfa neden yenilenmiyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram'a girişte sorunlar yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirilmiştir. Son 24 saat içerisinde İnstagram'da oluşan kesintiler şu şekildedir: