Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, uygulamanın çöktüğünü iddia ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü, sorun ne? 12 Eylül İnstagram neden açılmıyor? İşte detaylar..

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılmaktadır. En çok tercih edilen platformlar arasında yer alan İnstagram'da yer alan sorunlar sonrasında çöktü mü merak konusu oldu. Arama motorlarında İnstagram'da neden açılmıyor sorgulatılıyor. Peki, İnstagram çöktü mü, sorun ne? 12 Eylül İnstagram neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

12 EYLÜL İNSTAGRAM SORUN NE?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: