İnstagram çöktü mü? Son Dakika! İnstagram sorun mu var? - Haberler

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İnstagram çöktü mü? Son Dakika! İnstagram sorun mu var?

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İnstagram çöktü mü? Son Dakika! İnstagram sorun mu var?

Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde İnstagram çöktü mü? İnstagram sorun mu var? İnstagram akış yenilenmiyor! İnstagram'da sorun mu var? İnstagram'a ne oldu gibi aramalar yapıldı. Peki, İnstagram Çöktü mü? Son Dakika! İnstagram sorun mu var?

BugünInstagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde İnstagram çöktü mü? İnstagram sorun mu var? Son Dakika! İnstagram sorun mu var? İnstagram Çöktü mü?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

İnstagram çöktü mü? Son Dakika! İnstagram sorun mu var?Downdedector

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