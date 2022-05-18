İnstagram çöktü mü? Son Dakika! İnstagram sorun mu var? - Haberler

BugünInstagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde İnstagram çöktü mü? İnstagram sorun mu var? Son Dakika! İnstagram sorun mu var? İnstagram Çöktü mü?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

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