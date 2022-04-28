Instagram çöktü mü? SON DAKİKA! İnstagram'da neden mesaj gönderilemiyor? İnstagram'da sorun mu var? DM neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bazı İnstagram kullanıcıları DM'den mesaj gönderiminde sorun yaşadı. Kullanıcılar İnstagram çöktü mü? Bugün insta çöktü mü neden açılmıyor? Mart 2022 Instagram DM çöktü mü? 2022 Mart DM neden açılmıyor? sorularını merak diyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 28 Nisan 2022 İnstagram DM yazışma çöktü mü, neden hata veriyor? İnstagram DM hatası nedir, çözümü nasıl yapılır? İşte bilgiler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre bir sorun görülmemekte.

İNSTAGRAM MESAJ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

Instagram Direct, bir veya birden fazla kişiye mesaj göndermenize olanak tanır. Bu mesajlar; metin ve çekebileceğiniz veya kütüphanenizden yükleyebileceğiniz fotoğraf ya da videoları içerebilir. Instagram Direct'te şunları da mesaj olarak gönderebilirsiniz:

Akışta gördüğünüz gönderiler

Kaybolan fotoğraf ve videolar

Instagram profilleri

Instagram Direct ile gönderdiğiniz mesajları görmek için

Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun.

Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.

Akışta yer alan ve Instagram Direct kullanılarak gönderilen bir gönderi, bu gönderiyi zaten görebilen kişiler tarafından görülebilecektir. Örneğin, gizli bir hesabın gönderisini mesaj olarak gönderirseniz gönderiyi yalnızca hesabı takip eden kişiler görebilecektir.

Instagram Direct ile gönderilen fotoğraflar ve videolar, Instagram aracılığıyla Facebook veya Twitter gibi diğer internet sitelerinde paylaşılamaz ve konu etiketi ve konum sayfalarında görünmez.

Instagram Direct ile aldığınız mesajları nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.

İNSTAGRAM MESAJLARI NASIL GÖRÜRÜM?

Direkt mesajları Android ve iPhone için Instagram uygulamasından veya Android için Instagram Lite uygulamasından görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Birisinin gönderdiği direkt mesajı görmek için:

Akışınızın sağ üst köşesindeki veya simgesine dokunun.

Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.

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