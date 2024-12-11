İnstagram çöktü mü SON DAKİKA (12 Aralık Perşembe)?

Instagram 11 Aralık hata tespit raporu hemen her gün olduğu gibi bu sabah saatlerinde Instagram akışında sorun yaşayan kullanıcılar tarafından merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, İnstagram çöktü mü?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini duyurdu.

Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ta da kısa süreli erişim sorunu sorunu yaşandı. TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı. Erişim sorunu saat 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini paylaştı ve şu sözleri kaydetti: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."

İşte hata raporu:

Instagram'a giriş yapamıyorsanız ne yapmalısınız?

Eğer Instagram'a giriş yapamıyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin : Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

2. Uygulamayı Güncelleyin: Instagram uygulamanız eski sürümde kalmış olabilir. Uygulamanızı güncelleyerek tekrar deneyin.

3. Telefonunuzu Yeniden Başlatın: Telefonunuzu kapatıp açarak uygulama sorunlarını çözebilirsiniz.

4. Sunucu Durumunu Kontrol Edin: Eğer Instagram'da global bir sorun varsa, durumu kontrol edebileceğiniz web siteleri üzerinden "Instagram down" araması yaparak güncel durumu öğrenebilirsiniz.