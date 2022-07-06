İnstagram çöktü mü? Problem mi var? Bugün 6 Temmuz Çarşamba İnstagram sorun mu var

İnstagram çöktü mü? İnstagram sorun mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. instagram üzgünüz bir sorun oluştu. lütfen tekrar dene hatası veriyor. Bugün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde İnstagram çöktü mü? İnstagram sorun mu var? İnstagram akış yenilenmiyor! İnstagram'da sorun mu var? İnstagram'a ne oldu? İşte detaylar...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

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