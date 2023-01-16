Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ocak 2023 Instagram'da sorun mu var?

15 Ocak 2023 tarihinde birçok kullanıcı Instagram erişim problemi ile karşılaştı. Sosyal medya kullanıcıları internette "Instagram neden açılmıyor" ve "Instagram çöktü mü?" gibi aratmalar yapmaya başladı. Peki, 15 Ocak 2023 Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var?

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Sosyal medya uygulaması Instagram, 15 Ocak 2023 tarihinde birçok kullanıcıya zor anlar yaşattı. Peki, 15 Ocak 2023 Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? İşte detaylar haberimizde...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

15 Ocak saat 19.00 itibariyle Instagram'a erişimde global anlamda bir sorun bulunmuyor. Kullanıcıların raporları doğrultusunda Instagram'a girişte veya başka bir durumda sorun raporlamıyor.

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar dikkate alındığında Instagram'a kullanıcıların bazılarının aksaklık yaşadığı bildiriliyor.

Kullanıcılar internet bağlantısı, hesap güvenliği veya bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorun yaşayabilir.

Kullanıcılar, telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmeli ve internet bağlantısı sorunlarını çözmelidir.

Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama bulunmuyor.