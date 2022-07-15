İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 15 Temmuz 2022 İnstagram uygulama neden açılmıyor? İnsta uygulamadan atıyor sorunu çözümü!

İnstagram neden uygulamadan atıyor? İnstagram uygulamadan atma hatası mı veriyor? İnstagram niye uygulamayı açmıyor? Android'de uygulama açılmıyor çözümü nedir? İnstagram uygulama neden açılmıyor? İnsta uygulamadan atıyor sorunu çözümü nedir?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 2022?

15 Temmuz 2022 tarihinde bazı kullanıcılar İnstagram'ı açamadığını belirtti.

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

İNSTAGRAM UYGULAMADAN ATIYOR ÇÖZÜMÜ NEDİR?

İnstagram bazı kullanıcılarda uygulamadan atma hatası veriyor. Bunun çözümü olarak uygulamadanın cache verilerini temizleyebilirsiniz.

INSTAGRAM SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ NASIL YAPILIR?

- İnstagram sürekli olarak duruyor hatasının çözümü için öncelikle "Uygulama bilgileri" kısmına tıklıyoruz.

- Ardından açılan sayfada sağ üstte bulunan "Durmaya zorla" butonu çıkacak. Ona tıklıyoruz. Ardından durmaya zorlansın mı uyarısına Evet diyoruz.

- Akabinde İnstagram'ın uygulama verilerini silmemiz gerekiyor. Yani ilk olarak İnstagram önbelleği temizleyin. Sonrasında deploama alanını temizleyin.

- Bu sayede İnstagram sürekli olarak duruyor hatasını çözmüş olursunuz. İnstagram'ı açınca hatanın giderildiğini göreceksiniz. Hatanın çözümü kısaca bu şekilde. Umarız yararlı olur...

İNSTAGRAM 5XX SERVER ERROR HATASI NEDİR?

İnstagram 5xx server error hatasının Türkçe karşılığı "5xx sunucu hatası" anlamına gelmektedir.

Bu hata isminden de anlaşılacağı gibi tamamen sunuculardan kaynaklanan bir hatadır. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Büyük bir ihtimalle "5xx server error" hatası İnstagram sunucularından kaynaklanıyor. Fakat bazen internet hızı ile de alakalı olabiliyor.

5XX SERVER ERROR HATASI ÇÖZÜMÜ

5xx Server Error hatası sunucu taraflı bir hatadır. Yani kullanıcıdan kaynaklanmaz. Bu hata Instagram'da sorun var anlamına gelir. Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir. Bu durum genelde Instagram yetkililileri tarafından fark edildiğinde düzeltilir. Bazen siber saldırılar Instagram sunucularını çalışamaz duruma getirir.

Instagram kullanıcıları 5xx Server Error hatası alıyorsa bu durumda sadece sorun giderilene kadar beklemelidir. Telefon veya bilgisayar ayarları ile oynamamalıdır. Siz bilgisayar veya telefonda işlem yaparak bu hatayı gideremezsiniz. Instagram yetkilileri sorunu en kısa sürece çözecektir.