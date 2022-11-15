İnstagram çöktü mü? İnstgram sorun mu var? İnstagram neden hata veriyor?

İnstagam kullanıcıları sosyal medya hesaplarına girmek istediklerinde bir takım sorunlarla karşılaştı. Yaşadıkları sorunun nedeninin anlamak isteyen kullanıcılar İnstagram çöktü mü? İnstagram sorun mu var? İnstagram neden hata veriyor gibi konuları araştırdı. Peki, İnstagram çöktü mü?

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya devi İnstagram, zaman zaman teknik sorunlarla kullanıcılarına atsız sürprizler yapabiliyor. Kullanıcılar son dönemde hesaplarına girerken ve İnstagram'da gezinirken sorunlar yaşamaya başaltı. Ve İnstagram çöktü mü? İnstagram sorun mu var? İnstagram neden hata veriyor gibi konuları araştırdı.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

En çok kullanılan sosyal medya mecralarından İnstagram'da çeşitli sorunlar yaşanıyor ve bu durum kullanıcılar için can sıkıcı oluyor. İnstagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

İNSTAGRAM SON DURUMU:

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