instagram çöktü mü? Instagram verileri nasıl silinir?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından olan İnstagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların bir kısmı, uygulamaya erişmede problem yaşıyor. Peki,İnstagram çöktü mü? kullanıcıların verileri silinecek mi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların bir kısmı uygulamaya girerken sorun yaşıyor. Bu nedenle, "Instagram çöktü mü, ne oldu?" sorusuna da yanıt aranıyor. Detaylar haberimizde …

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 3 Kasım tarihinde İnstagram'da bazı sorunlar olabileceği yönünde bir çıkarım yapılıyor. İnternet sitelerinin ve mobil uygulamaların anlık durumu hakkında bilgi veren DownDetector'e göre, son bir saatte kullanıcılardan gelen şikayetler arttı. Instagram 'da erişim sorunları mevcut. Şu anda tam olarak hangi işlevlerin çalışmadığı bilinmese de çoğu kullanıcı yavaşlık ve sayfa yenilememe hatasından şikayetçi. Ancak bazı kullanıcılar, uygulamayı sorunsuz kullanabiliyor.

İNSTAGRAM VERİLERİ NASIL SİLİNİR?

Instagram verilerini Android telefonlardan silmek için ayarlar kısmından uygulamalar seçeneğine girmek gerekir. Buradan da yüklü uygulamalar kısmına basılarak uygulamaları yönete tıklanır. Sonrasında Instagram uygulaması seçilir ve önbelleği temizle yerine basılır. Bu alanda bir de verileri temizle seçeneği vardır. Bu seçeneğe tıklanması halinde uygulama silineceği için buna basmamak gerekir. Yalnızca ön belleği temizle denir ve instagram'ın telefonda yarattığı yük ve yavaşlama etkisi azaltılır.

Instagram verilerini Iphone telefonlardan silmek için telefonu bilgisayara bağlamak gerekir. Telefonun ayarlar bölümünde böyle bir seçenek olmadığından mutlaka bilgisayara bağlayarak işlemi gerçekleştirmek gerekmektedir. Telefonu bilgisayara bağladıktan sonra iTunes üzerinden telefona giriş yapılması gerekir. Sonrasında ön bellek temizleme seçeneğine tıklanır ve Instagram önbelleği temizlenir.