İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor SON DAKİKA! 13 Ocak İnstagram'da sorun mu var, ne oldu?

İnstagram mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan birçok kullanıcı internet üzerinde İnstagram çöktü mü? ve İnstagram neden açılmıyor? Sorularını araştırıyor. İnstagram kullanıcıları, mobil uygulamaya giriş yaparken karşılaştıkları sorunlar nedeniyle endişe içerisinde. Şu ana kadar İnstagram yetkililerinden bir açıklama gelmemiş durumda, ancak kullanıcılar çeşitli soruları gündeme getiriyor. İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu var? 13 Ocak'ta ne oldu? Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu var? 13 Ocak İnstagram ne oldu? İnstagram neden hata veriyor? İşte detaylar...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 13 Ocak tarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

13 OCAK İNSTAGRAM'DA SORUN MU VAR, NE OLDU?

İnstagram'a girişte yaşanan sıkıntılar, kişisel internet bağlantılarından kaynaklanabileceği gibi genel teknik sorunlardan da kaynaklanabilir. Ancak 13 Ocak tarihine dair genel bir sorun raporu bulunmuyor. İnstagram neden hata veriyor sorusunun yanıtı da henüz net değil.