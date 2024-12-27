Üye Girişi
Haberler
Narin davasında ikinci duruşma ertelendi: Anne Yüksel Güran ifade verecek
Narin davasında karar çıkmadı: Anne Yüksel Güran ifade verecek
9 yaşındaki çocuğa saldıran ve ağır yaralayan köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı
9 yaşındaki çocuğa saldırarak ağır yaralayan köpek kuduz çıktı
CHP'lilerin 'İmamoğlu-Yavaş' sorusuna verdikleri yanıt bir hayli çarpıcı
Özel'in masasında İmamoğlu-Yavaş anketi! Çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Parti Meclisi kabul etti! CHP'li vekil disipline sevk edildi

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya devi Instagram, teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşayabiliyor. 28 Aralık Cumartesi tarihinde Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip etmektedir. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları meydana gelebilmektedir. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya paylaşımlarda bulunamazlar. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 28 Aralık tarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
img

Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
img

3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Yurt dışına çıkış harcı 710 TL oldu
Yurt dışına çıkış harcına zam geldi
Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz
Alçak tehdit! "Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz"
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
ABD ve İngiltere uçakları Yemen'i bombaladı
ABD ve İngiliz savaş uçakları gece gece bomba yağdırdı

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Fatih, Şişli, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonu ne kazanacak 2025? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Morena Taraku kimdir? Kızılcık Şerbeti'ni konuk şarkıcı kim? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İl Milli Eğitim Müdürü ATAMA KARARNAMESİ yayınlandı 28 Aralık Cumartesi (15 İL)!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.