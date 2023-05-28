İnstagram uygulamasında sorun yaşamakta olan birçok kişi tarafından İnstagram çöktü mü? Merak ediliyor. Uygulama özelliklerinde beyaz ekran, yüklenme sorunu, ağ hatası ve daha birçok hata ile karşılaşan kullanıcılar İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü? Sorusu, kullanıcıların uygulama içerisinde herhangi bir sorun yaşamasının ardından arama motorları üzerinden gerçekleştirilen sorgular arasında yer alıyor. İnstagram'da sorun mu var, neden açılmıyor? Sorusu da ilk akla gelen sorular arasında bulunuyor. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasının çöktüğüne dair bir açıklama gerçekleştirilmemesinin yanı sıra dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde İnstagram uygulamasına 28 Mayıs gününde bir problem gözükmüyor. Aşağıda yer almakta olan grafikte son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen raporlamalar yer almaktadır.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.