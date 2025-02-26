Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı

ABD, Ukrayna topraklarından milyarlarca dolar kazanacak
AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti

"AK Parti'den önce bize geldi" iddiasına dikkat çeken yanıt
Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

PFDK'ya sevk edildiler! İşte sebebi
Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Polis memurunun şehit olduğu katliam gibi kaza kamerada

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Şubat Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Şubat Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya devi Instagram, teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşayabiliyor. 25 Şubat Salı tarihinde Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Şubat Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip etmektedir. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları meydana gelebilmektedir. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya paylaşımlarda bulunamazlar. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Şubat Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde..

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 25 Şubat Salıtarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Şubat Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

PFDK'ya sevk edildiler! İşte sebebi
img

En çok altına sahip ülkeler belli oldu
img

Polis memurunun şehit olduğu katliam gibi kaza kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı

Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
Bomba iddia: Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönecek

Messi için dünya futbolunu sarsacak transfer iddiası
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti

Hiç hesapta yokken milyoner oldu
İş insanı Teoman Yıldırım, siyasi parti kuruluyor

Yeni siyasi parti kuruluyor! Başında iş insanı olacak
Ancelotti, haftalardır 1 dakika bile süre vermediği Arda'yı neden oynatmadığı açık açık söyledi

Neden haftalardır 1 dakika bile oynamadığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.