Üye Girişi
Haberler
Bolu Belediyesi'nin itfaiye raporu tamamlandı: İşte yangının çıkış noktası

Belediyenin itfaiye raporu tamamlandı: İşte yangının çıkış noktası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Yangın faciası soruşturmasında gözaltı sayısı arttı
Eski otel çalışanından isyan ettiren sözler: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı

Eski otel çalışanı: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ocak Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ocak Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya devi Instagram, teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşayabiliyor. 24 Ocak Cuma tarihinde Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ocak Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip etmektedir. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları meydana gelebilmektedir. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya paylaşımlarda bulunamazlar. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ocak Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde..

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 24 Ocak tarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ocak Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Yıllardır tartışılan nafaka usulü değişiyor
img

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt
img

Real Madrid'den futbol tarihinde bir ilk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Mourinho'nun hareketlerine dikkat: Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı

Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı
Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.