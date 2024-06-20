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İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

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Sosyal medya devi Instagram, teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşayabiliyor. 20 Haziran Perşembe tarihinde Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip etmektedir. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları meydana gelebilmektedir. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya paylaşımlarda bulunamazlar. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 21 Mayıs tarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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