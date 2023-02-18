İnstagram mobil uygulamasına giriş kısmında sorun yaşayan birçok kullanıcı konu hakkında detayları merak ediyor. İnstagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar İnstagram çöktü mü? İnstagram'a ne oldu? merak etti. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 18 Şubat İnstagram'da sorun mu var? İşte detaylar...

İnstagram mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan birçok kullanıcı internet üzerinde İnstagram çöktü mü? ve İnstagram neden açılmıyor? Sorularını araştırıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan İnstagram neden hata veriyor? Sorusunu ve 18 Şubat İnstagram'da sorun mu var? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 18 Şubat İnstagram'da sorun mu var?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 18 Şubat tarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Aşağıda yer almakta olan grafik, son 24 saat içinde gönderilen sorun raporlarının bir görünümünü gösterir. Buna göre İnstagram'da son 24 saat içerisinde olağandışı bir sorun yaşanmadığını söylemek mümkün. Eğer uygulama erişimi konusunda herhangi bir sorun yaşıyorsanız, internet bağlantınızı kontrol edebilir, cihazınızı yeninden başlatabilir ve bağlantı ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz.