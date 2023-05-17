En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntı yaşanmakta olan kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından İnstagram çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 17 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından İnstagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. İnstagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. İnstagram'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 17 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasının çöktüğüne dair bir açıklama gerçekleştirilmemesinin yanı sıra dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde İnstagram uygulamasına 17 Mayıs Çarşamba gününde bir problem gözükmüyor. Aşağıda yer almakta olan grafikte son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen raporlamalar yer almaktadır.