İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor, sorun mu var? 19 Temmuz İnstagram neden açılmıyor?

İnstagram uygulamasına zaman zaman erişim sorunu yaşayan kullanıcılar İnstagram çöktü mü? sorusu ile yanıt arıyor. İnstagram uygulamasına giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor, sorun mu var? 19 Temmuz İnstagram ne oldu?

İnstagram çöktü mü? En çok tercih edilmekte olan sosyal medya platformlarından olması nedeniyle arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan İnstagram neden hata veriyor? Sorusunu ve İnstagram'da sorun mu var? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor, sorun mu var? 19 Temmuz İnstagram ne oldu?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram yetkilileri tarafından henüz bir açıklama gerçekleştirilmemesi nedeniyle İntagram'ın çökme durumu bilinmemekte. Farklı kaynaklar aracılığı ile edinilen bilgiler dahilinde ise tahminlerde bulunmak mümkün. Raporlara bakıldığında ise 19 Temmuz tarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor. İşte son 24 saat içerisinde İnstagram için oluşturulan raporlamalar;