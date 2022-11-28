instagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu var?

Instagram çöktü mü sorusu, 28 Kasım Pazartesi günü bazı kullanıcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden giriş yapıp storyleri, mesajları ve gönderileri görüntülemek isteyen kullanıcılar, belirli zamanlarda yaşanan problemler dolayısıyla uygulamaya girişte sıkıntı yaşayabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İnstagram mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan birçok kullanıcı internet üzerinde İnstagram çöktü mü? ve İnstagram neden açılmıyor? Sorularını araştırıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan İnstagram neden hata veriyor? Sorusunu ve İnstagram'da sorun mu var? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu var? 28 Kasım İnstagram ne oldu? İnstagram neden hata veriyor? İşte detaylar...

İNSTAGRAM NEDEN GİRİLMİYOR?

İnstagram hesabına giriş hatası yaşayanların öncelikle kullanıcı adı veya şifrelerini kontrol etmesi gerekir. Kullanıcı adınızı, bağlı olduğu e-posta veya telefon numaranızı yazarak şifrenizle birlikte tekrar girmeye çalışın. Hala giriş yapamıyorsanız 'Şifremi Unuttum' seçeneği ile parolanızı sıfırlamanız gerekiyor.

İNSTAGRAM UYGULAMASI ÇÖKMESİ NASIL DÜZELTİLİR?

Instagram'ın tamamen kapatalım. Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz. Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram 'ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.

İNSTAGRAM GİRİŞ HATASI KAÇ GÜN SÜRER?

Bu işlem yaklaşık olarak 15 gün sürebilmektedir. Instagram hesabına giriş yapamayanlar için bir başka sorun ise; hesaplarının geçici olarak kapatılması olabilir. Instagram'ın son zamanlarda getirmiş olduğu güncellemeler ile hesap kısıtlamaları yapabilmektedir.

İNSTAGRAMDA AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR?

İnstagram yenilenemiyor sorununu çözebilmek için en kolay yöntem hem uygulamayı sıfırlamaktır bunun için instagram uygulamasını silin ve yeniden yükleyin. Yeniden yüklediğiniz uygulamaya giriş yaparak instagram hareketler akış yenilenemedi hatası ile yeniden karşılaşıp karşılaşmadığınızı mutlaka tekrardan kontrol edin

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 26 Kasım tarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.