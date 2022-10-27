Üye Girişi
Haberi Paylaş

Instagram çöktü mü? Instagram açılmıyor! Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var?

Gündem Haberleri

Instagram çöktü mü? Instagram açılmıyor! Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var?

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, IInstagram çöktü mü? Instagram açılmıyor! Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? İşte detaylar...

Instagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram açılmıyor! Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Detaylar haberimizde...

Instagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Instagram hata veriyor!

En çok bildirilen sorunlar:

39% İnternet sitesi

33% Sunucu bağlantısı

28% Profil

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title