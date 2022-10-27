Instagram çöktü mü? Instagram açılmıyor! Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var?
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Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, IInstagram çöktü mü? Instagram açılmıyor! Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? İşte detaylar...
Instagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram açılmıyor! Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Detaylar haberimizde...
Instagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.
Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:
En çok bildirilen sorunlar:
39% İnternet sitesi
33% Sunucu bağlantısı
28% Profil