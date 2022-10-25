Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? 25 Ekim İnstagram ne oldu? Instagram neden hata veriyor? İşte detaylar...

İnstagram mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan birçok kullanıcı internet üzerinde Instagram çöktü mü? ve Instagram neden açılmıyor? Sorularını araştırıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Instagram neden hata veriyor? Sorusunu ve Instagram'da sorun mu var? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? 25 Ekim İnstagram ne oldu? Instagram neden hata veriyor? İşte detaylar...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. Elde edilen verilere bakıldığında şuan İnstagram'da ufak çaplı erişim problemleri olduğu yönünde.