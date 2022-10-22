Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? 22 Ekim İnstagram ne oldu? Instagram neden hata veriyor? İşte detaylar...

Instagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Vatandaşlar Instagram'da yaşanan sorunu araştırıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? 22 Ekim İnstagram ne oldu? Instagram neden hata veriyor? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 12 Ekim tarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.