Üye Girişi
Haberi Paylaş

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Instagram hata veriyor! Instagram neden hata veriyor?

Gündem Haberleri

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Instagram hata veriyor! Instagram neden hata veriyor?

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Instagram hata veriyor! Instagram neden hata veriyor? İşte detaylar...

Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından düğünlere davet alıyorJustin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından düğünlere davet alıyor
Evliliğini bitiren Hadise, hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyorEvliliğini bitiren Hadise, hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor
İki hafta önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? 'Fırlama bir şey olur' paylaşımı kafa karıştırdıİki hafta önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? "Fırlama bir şey olur" paylaşımı kafa karıştırdı

Instagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Vatandaşlar Instagram'da yaşanan sorunu araştırıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Instagram hata veriyor! Instagram neden hata veriyor? Detaylar haberimizde...

Instagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Instagram hata veriyor! Instagram neden hata veriyor?

Kullanıcı raporlarına göre sunucu bağlantısı yüzünden girişte sıkıntı yaşanmaktadır.

En çok bildirilen sorunlar:

65 % Gönderme

29% Sunucu Bağlantısı

6% Oturum Açma

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Instagram Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title