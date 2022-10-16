Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Instagram hata veriyor! Instagram neden hata veriyor?
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Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Instagram hata veriyor! Instagram neden hata veriyor? İşte detaylar...
Instagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Vatandaşlar Instagram'da yaşanan sorunu araştırıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Instagram hata veriyor! Instagram neden hata veriyor? Detaylar haberimizde...
Instagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.
Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:
Kullanıcı raporlarına göre sunucu bağlantısı yüzünden girişte sıkıntı yaşanmaktadır.
En çok bildirilen sorunlar:
65 % Gönderme
29% Sunucu Bağlantısı
6% Oturum Açma