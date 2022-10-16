Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Instagram hata veriyor! Instagram neden hata veriyor? İşte detaylar...

İki hafta önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? "Fırlama bir şey olur" paylaşımı kafa karıştırdı

Instagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Vatandaşlar Instagram'da yaşanan sorunu araştırıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? Instagram hata veriyor! Instagram neden hata veriyor? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcı raporlarına göre sunucu bağlantısı yüzünden girişte sıkıntı yaşanmaktadır.

En çok bildirilen sorunlar:

65 % Gönderme

29% Sunucu Bağlantısı

6% Oturum Açma