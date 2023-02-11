Popüler sosyal medya uygulaması İnstagram çöktü mü? Sorusu, uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, oldukça popüler bir platform olan İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Şubat sorun mu var, neden yüklenmiyor?

İnstagram çöktü mü? Sorusu, İnstagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar tarafından internet üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. İnstagram mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan birçok kullanıcının aklına İnstagram çöktü mü? Sorusu geliyor ve konu hakkında araştırılma yapılıyor. Peki, oldukça popüler bir platform olan İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Şubat sorun mu var, neden yüklenmiyor?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşların sorun yaşaması ile birlikte araştırmalar gerçekleştiriyor. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 11 Şubat tarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

11 ŞUBAT İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR, SEBEBİ NE?

Bulunulduğunuz konumdaki internet ağına bağlı olan cihaz sayısına ve bunun gibi birçok farklı faktöre bağlı olarak, kullanıcı kaynaklı sorunlar zaman zaman yaşanabilmektedir. Özellikle de Türkiye genelinde meydana gelen depremler ile birlikte, İnstagram kullanım oranı nedeniyle zaman zaman bu tarz sorunlar yaşanabilir.