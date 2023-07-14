İnstagram çöktü mü? İnstagram hikaye atılmıyor! İnstagram hikaye paylaşılmıyor, hikaye bu içerik yüklenmiyor hatası nedir?

Bugün akşam saatlerinde İnstagram üzerinden hikaye yüklemeye çalışanlar İnstagram hikaye bu içerik yüklenemiyor hatası ile karşılaştılar. Peki İnstagram çöktü mü? İnstagram hikaye neden paylaşılmıyor? İnstagram kullanıcıları İnstagram hikaye atılmıyor! İnstagram hikaye paylaşamıyorum diyor sosyal medyadan şikayetlerini dile getiriyor. Peki İnstagram story atılmıyor, neden story atılmıyor, ne oldu?

İnstagram çöktü mü? Bugün akşam saatlerinde İnstagram üzerinden hikaye yüklemeye çalışanlar İnstagram hikaye bu içerik yüklenemiyor hatası ile karşılaştılar. Peki İnstagram çöktü mü? İnstagram hikaye neden paylaşılmıyor? İnstagram kullanıcıları İnstagram hikaye atılmıyor! İnstagram hikaye paylaşamıyorum diyor sosyal medyadan şikayetlerini dile getiriyor. Peki İnstagram story atılmıyor, neden story atılmıyor, ne oldu? Detaylar...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün akşam saatlerinde İnstagram kullanıcılarının hikaye paylaşamaması üzerine birçok kullanıcı hata raporunda bulundu. İşte Downdetector verilerine göre İnstagram kullanıcıları tarafından bildirilen hatalar:

En çok bildirilen sorunlar