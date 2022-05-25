İnstagram çöktü mü? İnstagram neden girmiyor? 25 Mayıs Çarşamba 2022 İnstagram sorun mu var, neden girmiyor? - Haberler

25 Mayıs Çarşamba günü, sosyal medyada neler olup bittiğini merak eden kullanıcılar instagram uygulamasını açtığında sorunla karşılaştı. İnstagram çöktü mü? İnstagram sorun mu var gibi sorular günü en çok merka edilen konularından olurken sorunun en zaman çözüleceği araştırıldı. Peki, İnstagram sorun mu var? İnstagram neden girmiyor? İnstagram çöktü mü?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sabahın ilk saatlerinden bu yana yaşanan problemler dolayısıyla İnstagram çöktü mü sorusuna yanıt arayan birçok kullanıcı, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

İnstagram sorun saatleri:

downdetector

İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİED HATASI NEDİR?

İnstagram feedback requied hatası hakkında İnstagram'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Haberler.com - Gündem