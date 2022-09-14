Instagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? Instagram hatası ne?

Instagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? Instagram hatası ne? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Instagram'ın çöktüğü düşünüldü. Instagram'ın uygulamasında dünya genelinde yaşanan Instagram'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken kullanıcılar hesaplarına giriş yapma da herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır.

INSTAGRAM'DA SORUN MU VAR?

Instagram kullanıcılarının ekranlarında hata gözükmesi sonucunda Instagram'da sorun olduğu düşünüldü. Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:





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