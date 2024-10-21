INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim)

21 Ekim'de Instagram kullanıcıları, platforma giriş yaparken çeşitli sorunlar yaşadı. Bu durum, kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" ve "Instagram'a neden girilemiyor?" gibi soruların gündeme gelmesine neden oldu. Sosyal medya platformunun çalışmaması, pek çok kişi tarafından endişeyle takip edildi ve sorunun ne zaman çözüleceği merak konusu oldu. Kullanıcılar, Instagram'da yaşanan bu teknik aksaklığın arkasındaki nedenleri ve sorunun çözümü için atılan adımları araştırıyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim)

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

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