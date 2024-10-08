8 Ekim tarihinde Instagram'da yaşanan erişim sorunları, milyonlarca kullanıcının endişe duymasına neden oldu. Popüler sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, hesaplarına ulaşmakta zorluk çekiyor ve sürekli hatalarla karşılaşıyor. Instagram'a erişim sağlanamaması, kısa sürede sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar bu beklenmedik aksaklığın sebebini merak ediyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? 8 Ekim son gelişmeler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Erişim sorunlarının ne kadar süreceği ve kullanıcıların platforma ne zaman normal bir şekilde dönebileceği şu an için belirsizliğini koruyor.