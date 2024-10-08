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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? 8 Ekim son gelişmeler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? 8 Ekim son gelişmeler...
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8 Ekim tarihinde Instagram'da yaşanan erişim sorunu kullanıcıları tedirgin etti. Sosyal medya platformu Instagram'a girilemiyor. Sebep henüz bilinmiyor ve kullanıcılar durum hakkında bilgi arayışı içerisinde.

8 Ekim tarihinde Instagram'da yaşanan erişim sorunları, milyonlarca kullanıcının endişe duymasına neden oldu. Popüler sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, hesaplarına ulaşmakta zorluk çekiyor ve sürekli hatalarla karşılaşıyor. Instagram'a erişim sağlanamaması, kısa sürede sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar bu beklenmedik aksaklığın sebebini merak ediyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? 8 Ekim son gelişmeler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? 8 Ekim son gelişmeler...

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Erişim sorunlarının ne kadar süreceği ve kullanıcıların platforma ne zaman normal bir şekilde dönebileceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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