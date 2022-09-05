İnstagram çöktü mü? İG çöktü mü? SON DAKİKA! İnstagram sorun mu var? İnstagram'a ne oldu?

İnstagram çöktü mü? İnstagram hikayem açılmıyor! problemleri ile karşılaşan İnstagram kullanıcıları İnstagram çöktü mü? İG çöktü mü? İnstagram'da sorun mu var? sorularına yanıt arıyor. Peki, İnstagram'a ne oldu?

İnstagram çöktü mü? İnstagram hikayelerimi göremiyorum! İnstagram hikayem açılmıyor! problemleri ile karşılaşan İnstagram kullanıcıları İnstagram çöktü mü? İG çöktü mü? İnstagram'da sorun mu var? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

En çok bildirilen sorunlar

50% Oturum aç

28% Sunucu bağlantı

22% İnternet sitesi

İNSTAGRAM MESAJ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

Instagram Direct, bir veya birden fazla kişiye mesaj göndermenize olanak tanır. Bu mesajlar; metin ve çekebileceğiniz veya kütüphanenizden yükleyebileceğiniz fotoğraf ya da videoları içerebilir. Instagram Direct'te şunları da mesaj olarak gönderebilirsiniz:

Akışta gördüğünüz gönderiler

Kaybolan fotoğraf ve videolar

Instagram profilleri

Instagram Direct ile gönderdiğiniz mesajları görmek için

Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun.

Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.

Akışta yer alan ve Instagram Direct kullanılarak gönderilen bir gönderi, bu gönderiyi zaten görebilen kişiler tarafından görülebilecektir. Örneğin, gizli bir hesabın gönderisini mesaj olarak gönderirseniz gönderiyi yalnızca hesabı takip eden kişiler görebilecektir.

Instagram Direct ile gönderilen fotoğraflar ve videolar, Instagram aracılığıyla Facebook veya Twitter gibi diğer internet sitelerinde paylaşılamaz ve konu etiketi ve konum sayfalarında görünmez.

Instagram Direct ile aldığınız mesajları nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.

İNSTAGRAM MESAJLARI NASIL GÖRÜRÜM?

Direkt mesajları Android ve iPhone için Instagram uygulamasından veya Android için Instagram Lite uygulamasından görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Birisinin gönderdiği direkt mesajı görmek için: