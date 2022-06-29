İnstagram çöktü mü? Bugün 29 Haziran İnstagram sorun mu var?

Bazı İnstagram kullanıcıları instagram uygulaasında sorun yaşadı. Kullanıcılar İnstagram çöktü mü? Bugün insta çöktü mü neden açılmıyor? Şubat 2022 Instagram DM çöktü mü? gibisoruların yanıtlarını merak ediyor.

İNSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.

Hata raporu: