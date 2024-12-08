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Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor?

Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor?
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8 Aralık'ta Instagram kullanıcıları erişim sorunu yaşadı. Sosyal medya platformuna neden girilemediği hala belirsiz. Kullanıcılar durumu 'Instagram çöktü mü?' şeklinde yorumlarken, konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

8 Aralık tarihinde Instagram kullanıcıları, sosyal medya platformuna erişimde sorun yaşadıklarını belirtti. Dünya genelinde birçok kullanıcı, hesaplarına giriş yapamadığını, akış yenileme problemleri yaşandığını ve mesaj gönderme gibi temel işlevlerin çalışmadığını bildirdi. Bu durum, kullanıcıların "Instagram çöktü mü?" ve "Sorunun kaynağı nedir?" gibi sorular sormasına neden oldu. Peki, Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor. Instagram son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler şu şekilde:

Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor?

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