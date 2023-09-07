Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar İnstagram çöktü mü? Sorusunu araştırıyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 7 Eylül İnstagram neden açılmıyor, sorun mu var?

İnstagram çöktü mü? Sorusu, Instagram'da yaşanan problem sonrasnda merak edilen sorular arasında yer alıyor. İnstagram mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan birçok kullanıcı internet üzerinde Instagram çöktü mü? ve Instagram neden açılmıyor? Sorularını araştırıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorunu anlamanın birkaç yöntemi bulunuyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 7 Eylül İnstagram neden açılmıyor, sorun mu var?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram uygulamasında 7 Eylül günü herhangi bir problem gözükmüyor. Aşağıda yer almakta olan grafikte son 24 saat içerisinde gerçekleştirilmekte olan İnstagram şikayetleri yer alıyor. Grafiği incelediğimizde ise herhangi bir soruna dair raporlama bulunmuyor.