6 Ekim tarihinde Instagram kullanıcıları, popüler sosyal medya platformuna erişimde sorun yaşadı. İnstagram'ın çöktüğü iddiaları gündeme geldi. Kullanıcılar, uygulamanın neden açılmadığını merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 6 Ekim İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü? 6 Ekim İnstagram neden açılmıyor, sorun ne?

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntılar yaşanmakta. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Peki, İnstagram çöktü mü? 6 Ekim İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Instagram'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Instagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. İşte son 24 saatte İnstagram için bildirilen kesintiler: