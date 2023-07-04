İnstagram'da meydana gelen sorun sonrasında neden açılmadığı araştırılıyor. Kullanıcılar tarafından hatanın kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 4 Temmuz İnstagram sorun ne, neden açılmıyor? İnstagram hata nedir? İşte detaylar...

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntı yaşanmakta. İnstagram'da meydana gelen sorun sonrasında kullanıcılar tarafından hatanın kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 4 Temmuz İnstagram sorun ne, neden açılmıyor? İnstagram hata nedir? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından İnstagram'da bir hata meydana geldiği söylenmektedir. İnstagram'a girişte sıkıntı yaşayan kullanıcılar, çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Son 24 saatte ortaya çıkan raporlara göre İnstagram'da kesintiler yaşandığı gözükmektedir.