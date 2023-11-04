Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmakta ve paylaşımları görüntülemekte zorlandı. Peki, İnstagram çöktü mü? 4 Kasım İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü? 4 Kasım İnstagram neden açılmıyor, sorun ne?

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'da yaşanan sorunun kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 4 Kasım İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

4 KASIM İNSTAGRAM SORUN NE?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: