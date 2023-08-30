Popüler sosyal medya platformu Instagram'da yaşanan teknik bir sorun, kullanıcıların erişim problemleri yaşamasına neden oldu. İnstagram'da yaşanan sıkıntının kaynağı merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 30 Ağustos İnstagram sorun mu var? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alan İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Peki, İnstagram çöktü mü? 30 Ağustos İnstagram sorun mu var? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

İNSTAGRAM SORUN NE?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: