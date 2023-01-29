Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan İnstagram çöktü mü? Merak ediliyor ve İnstagram'da sorun mu, neden hata veriyor? Soruları ile birlikte araştırılıyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 29 Ocak İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu, neden hata veriyor?

İnstagram çöktü mü? Sorusu, İnstagram mobil uygulamasında ve internet sitesinde erişimde sorun yaşamakta olan kullanıcıların ilk aklına gelen soru oluyor ve internet üzerinde araştırılıyor. İnstagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar arama motorları üzerinde 29 Ocak İnstagram neden açılmıyor? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 29 Ocak İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu, neden hata veriyor?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 29 Ocak tarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Aşağıda yer almakta olan grafik, son 24 saat içinde gönderilen sorun raporlarının bir görünümünü gösterir. Buna göre İnstagram'da son 24 saat içerisinde olağandışı bir sorun yaşanmadığını söylemek mümkün.