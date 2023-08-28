28 Ağustos'ta Instagram kullanıcıları, popüler sosyal medya platformuna erişimde sorunlar yaşadı. Kullanıcılar, uygulamanın neden açılmadığını merak etti. Peki, İnstagram çöktü mü? 28 Ağustos İnstagram sorun ne, neden açılmıyor? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntılar yaşanmakta. Kullanıcılar tarafından İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor sorusu araştırılmaktadır. Peki, İnstagram çöktü mü? 28 Ağustos İnstagram sorun ne, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasında meydana gelen sorunlar sonrasında çöktü mü sorusu araştırılmaktadır. Son 24 saat içerisinde İnstagram uygulaması için bildirilen raporlar şu şekildedir: